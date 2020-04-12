Самолет из Сеула с жителями дальневосточных регионов вылетел в Хабаровск

ХАБАРОВСК, 12 апреля. /ТАСС/. Самолет из Сеула вылетел в Хабаровск с жителями Дальнего Востока на борту, которые не могли вернуться домой из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

"Борт с пассажирами вылетел из Сеула в Хабаровск", - сказал представитель пресс-службы.

Минтранс и Росавиация накануне заявили о том, что россиян, которые не смогли вернуться домой из Сеула из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции и закрытием границ, вывезет авиакомпания "Аврора". Совершаются рейсы из Хабаровска и Владивостока в Сеул и обратно, вывезти планируется около 250 человек, среди которых жители Хабаровского края, Приморья, Бурятии, Якутии и других регионов Дальнего Востока.