В Курской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом

Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

ТАСС, 12 апреля. Женщина с коронавирусом умерла в инфекционной больнице им. Н. А. Семашко в Курской области. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Роман Старовойт на своей странице в сети "ВКонтакте". Это первая смерть пациента с коронавирусом, зарегистрированная в регионе.

"Женщина с COVID-2019, находившаяся на лечении в инфекционной больнице им. Н. А. Семашко в тяжелом состоянии, скончалась в результате внезапной остановки сердечной деятельности на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы", - сообщил глава региона.

В регионе лабораторно подтверждено 43 случая коронавирусной инфекции, один из которых был зарегистрирован сегодня. Три пациента выздоровели и выписались из больницы ранее.