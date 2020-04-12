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Пандемия коронавируса нового типа

В Курской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом

У умершей также было хронического заболевания сердечно-сосудистой системы
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ТАСС, 12 апреля. Женщина с коронавирусом умерла в инфекционной больнице им. Н. А. Семашко в Курской области. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Роман Старовойт на своей странице в сети "ВКонтакте". Это первая смерть пациента с коронавирусом, зарегистрированная в регионе.

"Женщина с COVID-2019, находившаяся на лечении в инфекционной больнице им. Н. А. Семашко в тяжелом состоянии, скончалась в результате внезапной остановки сердечной деятельности на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы", - сообщил глава региона.

В регионе лабораторно подтверждено 43 случая коронавирусной инфекции, один из которых был зарегистрирован сегодня. Три пациента выздоровели и выписались из больницы ранее.

Теги
РоссияКурская областьПандемия коронавируса нового типа
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