В Германии намерены организовать поставку защитной одежды из Китая по железной дороге

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ совместно с концерном Deutsche Bahn намерено организовать поставки защитной одежды, включая респираторные маски, из Китая в Германию по железной дороге. Об этом сообщил глава Минтранса ФРГ Андреас Шойер в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

"Тем самым мы намерены дополнительно к воздушному мосту (акция правительства ФРГ по доставке защитной одежды из Китая по воздуху - прим. ТАСС) еженедельно поставлять от 20 до 40 тонн масок и защитного материала для наших больниц, домов престарелых и учреждений по уходу", - отметил министр.

В Deutsche Bahn проект получил название "Железнодорожный мост Евразия", пишет газета. Предполагается, что поезда начнут курсировать из Китая через Казахстан в Калининград, а оттуда груз будет доставляться на судах в Росток.

Ранее правительство ФРГ организовало вместе с компанией Lufthansa поставки защитных средств, необходимых для борьбы с распространением коронавируса, из Китая в Германию на самолетах. По данным Минздрава ФРГ, только на текущей неделе страна должна была таким образом получить из Китая около 40 млн респираторных масок.