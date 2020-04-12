В Испании за сутки число заразившихся коронавирусом возросло на 4,1 тыс.

МАДРИД, 12 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 166 019 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье пресс-релизе Минздрава королевства.