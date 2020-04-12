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Пандемия коронавируса нового типа
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В Испании за сутки число заразившихся коронавирусом возросло на 4,1 тыс.

Более 600 человек умерли

МАДРИД, 12 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 166 019 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье пресс-релизе Минздрава королевства.

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В ведомстве уточнили, что 16 972 человека умерли, 62 391 пациент выздоровел. Таким образом, за 24 часа число инфицированных возросло на 4167, умерших - на 619.

В целом суточное число заразившихся и количество летальных исходов в Испании постепенно снижаются. Антирекорд был зафиксирован 1 апреля, когда из-за коронавируса умерли 950 пациентов.

Теги
ИспанияПандемия коронавируса нового типа
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