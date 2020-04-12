Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

ИРКУТСК, 12 апреля. /ТАСС/. Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

"Шестеро пациентов, сбежавших из медучреждения, установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время они доставляются в отдел полиции откуда будут возвращены в больницу", - говорится в сообщении.

Мужчины были замечены в районе реки Ушаковки.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, ночью в воскресенье в дежурную часть отдела полиции №2 поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы №1, расположенной в микрорайоне Юбилейный, о побеге из учреждения шестерых граждан 1992-2001 годов рождения. Мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой. По факту угрозы убийством медперсоналу возбуждено уголовное дело.