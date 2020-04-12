СМИ: суд на Украине создал прецедент, отказавшись штрафовать нарушителя карантина

КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Суд в Черновицкой области Украины отказался признать виновным в нарушении карантина по коронавирусу и штрафовать местного жителя, который без защитной маски находился в общественном месте. Таким образом, сообщило в воскресенье издание "Судебный репортер" , ссылаясь на постановление суда, судья избавил подсудимого от необходимости платить штраф в размере 17 тыс. гривен (около $630).

По данным издания, на текущей неделе фигурант разбирательства ожидал транспорт на остановке общественного транспорта в Кельменецком районе, когда к нему подъехал патруль полиции. Правоохранители настаивают на том, что мужчина нарушил постановление кабмина о предотвращении распространения коронавируса. Однако суд закрыл разбирательство из-за отсутствия правонарушения.

По мнению судьи, поскольку гражданин не мог купить или сделать маску, финансировать защиту его и окружающих людей должно было государство, местные бюджеты или другие предприятия, предусмотренные законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней". Суд также сослался на отсутствие доказательств того, что задержанный обязан купить или изготовить маску. В судебной инстанции указали также на то, что на Украине нет медицинских критериев, в каких случаях нужно носить защитную маску или респиратор и нужно ли это делать вообще. Издание отмечает, что, таким образом, суд создал прецедент.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш отметила в Facebook, что до сих пор суды не выписали ни одного штрафа нарушителям ограничительных мер, введенных правительством. Лукаш сообщила, что изучила более 200 решений судов по всей стране. "Суды по всей Украине массово и единогласно посылают полицию изучать закон, учиться собирать и оформлять доказательства", - написала она.

По данным Минздрава, число заразившихся коронавирусом на Украине выросло до 2777 человек, увеличившись за сутки на 266. На утро воскресенья в стране 83 летальных случая от коронавируса, 89 пациентов выздоровели. Первый случай коронавируса на Украине зафиксирован 3 марта. С 17 марта в стране действует карантин. По решению правительства, карантин и режим чрезвычайной ситуации продлятся как минимум до 24 апреля. С 6 апреля на Украине в связи с пандемией вступило в силу решение кабмина о введении жестких ограничительных мер. По информации украинских СМИ, власти ряда городов рассматривают вопрос о введении комендантского часа.