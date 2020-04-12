Торгово-промышленная палата КБР будет выдавать заключения о форс-мажоре из-за коронавируса

НАЛЬЧИК, 12 апреля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) в Кабардино-Балкарии (КБР) будет выдавать предпринимателям заключение о возникших обстоятельствах непреодолимой силы из-за коронавируса. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона.

"С 23 марта по 1 сентября 2020 года ТПП КБР делегировано право выдавать заключение об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор) по договорам, заключенным между российскими юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) в связи с распространением в России коронавирусной инфекции и принятым государством в ответ ограничительным мерам. Данные заключения могут быть использованы в целях их дальнейшего использования при переговорах с контрагентами или в судебных органах. По внешнеторговым контрактам региональных компаний выдачу сертификатов о форс-мажоре выдает ТПП России", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали ТАСС, что проблема, связанная с коронавирусом, затрагивает абсолютно все отрасли экономики, наиболее чувствительная в этом плане - туристическая. Власти Кабардино-Балкарии планируют поддержать налоговыми и кредитными каникулами представителей бизнеса.

По состоянию на 12 апреля, по данным регионального оперштаба, в Кабардино-Балкарии протестированы 4 тыс. 697 человек, всего выявлено 35 случаев заражения коронавирусом.

"За сутки в республике вылечились три человека и зафиксировано пять новых случаев. В самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 1 тыс. 160 человек, в госпитале получают медицинскую помощь 17 человек, за сутки поступил один человек с подозрением на COVID-19, тест не подтвердился у троих. В реанимации находятся четыре человека с подозрением на COVID-19, двое из них в крайне тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией, подключены к аппаратам ИВЛ. Также в госпитале остаются четыре пациента с ранее подтвержденным статусом COVID-19, они переносят заболевание в легкой форме, 28 человек проходят лечение дома, так как болезнь протекает в легкой и бессимптомной форме", - говорится в сообщении.