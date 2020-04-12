Патриарх Кирилл призвал церкви, отмечающие Пасху 12 апреля, помочь страдающим от пандемии

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал христианские конфессии к помощи тем, кто подвергается опасности из-за пандемии коронавируса и преследованиям, отмечается в поздравлении главам христианских конфессий, отмечающих Пасху 12 апреля. Текст поздравления в воскресенье опубликован на официальном сайте Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

"Разделяя радость праздника с нашими ближними и дальними, будем совместными усилиями утверждать в обществе непреходящие нравственные ценности, помогать тем, кто страдает от несправедливости, подвергается преследованиям или опасности от распространения коронавирусной инфекции. Желаю Вам душевной и телесной крепости и Божия содействия в совершаемом Вами высоком служении, а Вашей пастве - мира и благополучия", - написано в поздравлении.

Христианские конфессии, которые используют григорианский календарь (новый стиль), в 2020 году отмечают Пасху 12 апреля. В России среди них - Римско-католическая церковь, Евангелическо-лютеранская церковь России (ЕЛЦР), Армянская апостольская церковь и часть евангельских христиан. В связи с пандемией их пасхальные богослужения проходят в особых условиях. В частности, во многих храмах они идут без участия прихожан и транслируются в интернете.