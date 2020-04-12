{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Патриарх Кирилл призвал церкви, отмечающие Пасху 12 апреля, помочь страдающим от пандемии

Из-за коронавируса пасхальные богослужения проходят в особых условиях
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал христианские конфессии к помощи тем, кто подвергается опасности из-за пандемии коронавируса и преследованиям, отмечается в поздравлении главам христианских конфессий, отмечающих Пасху 12 апреля. Текст поздравления в воскресенье опубликован на официальном сайте Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

На эту тему

"Разделяя радость праздника с нашими ближними и дальними, будем совместными усилиями утверждать в обществе непреходящие нравственные ценности, помогать тем, кто страдает от несправедливости, подвергается преследованиям или опасности от распространения коронавирусной инфекции. Желаю Вам душевной и телесной крепости и Божия содействия в совершаемом Вами высоком служении, а Вашей пастве - мира и благополучия", - написано в поздравлении.

Христианские конфессии, которые используют григорианский календарь (новый стиль), в 2020 году отмечают Пасху 12 апреля. В России среди них - Римско-католическая церковь, Евангелическо-лютеранская церковь России (ЕЛЦР), Армянская апостольская церковь и часть евангельских христиан. В связи с пандемией их пасхальные богослужения проходят в особых условиях. В частности, во многих храмах они идут без участия прихожан и транслируются в интернете.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве расслабленным поведением
Как сообщила Мелита Вуйнович, рост числа выявленных случаев заражения новым коронавирусом также может быть обусловлен несвоевременным обращением к врачу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС