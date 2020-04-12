Около 300 россиян продолжают вынужденно оставаться на Кипре

НИКОСИЯ, 12 апреля. /ТАСС/. Около трех сотен российских граждан, которые хотели бы вернуться на родину, пока еще вынужденно остаются на Кипре. Об этом сообщило в воскресенье в Facebook посольство РФ в Никосии.

"10 апреля 169 граждан России вернулись на Родину с Кипра специальным рейсом "Аэрофлота" по маршруту Ларнака - Санкт-Петербург - Москва. Посольство России приложило максимальные усилия для обеспечения возвращения наших граждан в Россию. Около 300 соотечественников продолжают вынужденно оставаться на Кипре в связи с ограничением авиасообщения. Намерены продолжить оказывать содействие оставшимся на острове россиянам", - говорится в заявлении дипломатического представительства.

В минувшую пятницу российское диппредставительство организовало автобусные трансферы в аэропорт Ларнаки из Никосии, Лимасола и Пафоса, а также от контрольно-пропускного пункта "Метехан (Кермиа) - Айос-Дометиос" на закрытой в период пандемии межобщинной границе острова.

На этом КПП посольство обеспечило в порядке исключения переход через буферную зону ООН на греческий юг Кипра российских граждан, находившихся на территории проживания турецкой общины острова.