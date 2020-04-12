{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 300 россиян продолжают вынужденно оставаться на Кипре

Ранее 169 человек вернулись на родину специальным рейсом "Аэрофлота" по маршруту Ларнака - Санкт-Петербург - Москва

НИКОСИЯ, 12 апреля. /ТАСС/. Около трех сотен российских граждан, которые хотели бы вернуться на родину, пока еще вынужденно остаются на Кипре. Об этом сообщило в воскресенье в Facebook посольство РФ в Никосии.

На эту тему
Возобновление вывоза россиян из-за границы. Список рейсов

"10 апреля 169 граждан России вернулись на Родину с Кипра специальным рейсом "Аэрофлота" по маршруту Ларнака - Санкт-Петербург - Москва. Посольство России приложило максимальные усилия для обеспечения возвращения наших граждан в Россию. Около 300 соотечественников продолжают вынужденно оставаться на Кипре в связи с ограничением авиасообщения. Намерены продолжить оказывать содействие оставшимся на острове россиянам", - говорится в заявлении дипломатического представительства.

В минувшую пятницу российское диппредставительство организовало автобусные трансферы в аэропорт Ларнаки из Никосии, Лимасола и Пафоса, а также от контрольно-пропускного пункта "Метехан (Кермиа) - Айос-Дометиос" на закрытой в период пандемии межобщинной границе острова.

На этом КПП посольство обеспечило в порядке исключения переход через буферную зону ООН на греческий юг Кипра российских граждан, находившихся на территории проживания турецкой общины острова.

Теги
КипрРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве расслабленным поведением
Как сообщила Мелита Вуйнович, рост числа выявленных случаев заражения новым коронавирусом также может быть обусловлен несвоевременным обращением к врачу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС