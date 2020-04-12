В Тулон прибыл авианосец "Шарль де Голль" с 50 инфицированными моряками на борту

ПАРИЖ, 12 апреля. /ТАСС/. Авианосец Charles-de-Gaulle ("Шарль де Голль") прибыл в воскресенье в порт города Тулон (Средиземное море) с 50 моряками, зараженными коронавирусом. Об этом сообщил телеканал BFMTV с главной базы ВМС Франции.

Теперь весь экипаж единственного французского авианосца, а это более 2100 человек, будет, как сообщило Министерство вооруженных сил республики, помещен в 14-дневный карантин, у всех будут проведены проверки на вирус. Часть наиболее пострадавших от заболевания COVID-19 уже пришлось эвакуированы с авианосца вертолетами и самолетами, когда корабль находился на пути во Францию. Под карантин будет взят в Тулоне и экипаж корабля сопровождения - фрегата Chevalier Paul ("Шевалье Поль"), где также обнаружены инфицированные.

Беспрецедентные меры

Заправочное судно Somme ("Сомм") и противолодочный фрегат La Motte-Picquet ("Ла Мотт-Пике"), входившие в состав этой военно-морской группы, направляются в Брест (атлантическое побережье). На их борту работают группы медиков-эпидемиологов с тем, чтобы определить, есть ли зараженные члены экипажа. В зависимости от этого будет приниматься решение о том, изолировать ли моряков, или нет.

По мнению французских специалистов, приведенному телеканалом BFMTV, все крупные военные корабли представляют значительную опасность в том, что касается распространения коронавируса, так как экипажи проживают в небольших по объему помещениях с искусственной вентиляцией.

Как подчеркнул в заявлении AFP официальный представитель ВМС Франции Эрик Лаво, меры, принимаемые в отношении экипажей авианосца и фрегата "являются беспрецедентными для ВС Франции". "Это очень сложная из-за своих масштабов операция", - признал он.

Семьям моряков и в целом всем жителям Тулона штабом ВМС приказано не приходить на пристань к встрече корабля и не вступать в контакт с моряками, чтобы не заразиться. Когда с авианосца будет выведен экипаж, на гигантском корабле будет проведена полная дезинфекция, включая находящиеся на нем самолеты и вертолеты. Только в таком виде он будет допущен к выполнению последующих задач.

Заражение экипажа

"Шарль де Голль" с середины января участвовал в поддержке антитеррористической операции "Шамаль", проводимой Францией в рамках действий международной коалиции на территории Ирака и Сирии. Корабль находился в акватории Средиземного моря, которую он покидал последний раз в марте, - с 13 по 15 марта он совершил заход в порт города Брест (атлантическое побережье Франции).

По случайному совпадению, именно на следующий день после отплытия корабля из Бреста президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении в стране режима самоизоляции.

Первые признаки заболевания COVID-19 были обнаружены у экипажа три недели спустя - хотя ее инкубационный период обычно не превышает 6-14 дней. Источник инфицирования до сих пор не выявлен. Эксперты не исключают, что имеют дело с особым случаем более длительного инкубационного периода коронавируса - один подобный инцидент был отмечен во время эпидемии в Китае.

Возможно также, что вирус попал на авианосец в ходе проведенной в море уже после 15 марта операции по перегрузке продовольствия с другого корабля - несмотря на то, что она проводится без контакта экипажей, с перемещением грузов по натянутому канату и вертолетами.

Как заявила министр ВС Франции Флоранс Парли, хотя трехмесячная миссия авианосца была несколько укорочена, "поставленные ему цели были выполнены". Штаб ВМС также подтвердил, что сокращение срока не имело никаких негативных стратегических и операционных последствий.

Изначально возвращение авианосца в порт Тулон было запланировано на 23 апреля.