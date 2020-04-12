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Пандемия коронавируса нового типа

В Северной Осетии студенты медакадемии устроились на работу в больницы на время пандемии

Кроме того, некоторые студенты вошли в волонтерский штаб ОНФ по республике и оказывают помощь пожилым и малоимущим по доставке продуктов питания

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 апреля. /ТАСС/. Студенты Северо-Осетинской медицинской академии (СОГМА) устроились на работу в больницы республики на время коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"Более 200 студентов медакадемии устроились в больницы республики младшим и средним медперсоналом. Они сами изъявили такое желание для помощи больным и борьбы с распространением вируса", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотни выпускников СОГМА в настоящее время оказывают помощь в больницах республики и соседних республиках. Также более 140 студентов младших курсов вуза вошли в волонтерский штаб ОНФ по республике и оказывают помощь пожилым и малоимущим по доставке продуктов питания и других необходимых вещей в период пандемии коронавируса.

Всего в Северной Осетии умерли два человека с коронавирусом. Подтверждено 34 случая заражения коронавирусом, под медицинским наблюдением в режиме самоизоляции находится 648 жителей региона, сняты с меднаблюдения 1 190 человек.

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РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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