Роспотребнадзор в Коми запретил храмам принимать прихожан

СЫКТЫВКАР, 12 апреля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Республике Коми запретило церквям проведение мероприятий с большим скоплением людей с 12 по 30 апреля в связи пандемией. Об этом говорится в постановлении управления, размещенном на его сайте.

"В связи с продолжающимся глобальным распространением новой коронавирусной инфекции на территории республики... постановляю: запретить с 00:00 часов 12 апреля до 30 апреля религиозным организациям проведение мероприятий с большим скоплением людей, в том числе богослужений, религиозных собраний, паломничества и иных обрядов и церемоний", - говорится в документе за подписью главного санитарного врача по региону Людмилы Глушковой.

Религиозным организациям надлежит "приостановить посещение храмов прихожанами", за исключением присутствия священнослужителей и других лиц, необходимых для богослужений и функционирования культовых зданий, указано в постановлении.

Епископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим выразил несогласие с этим решением. "Православная общественность готовит на него судебные иски и начинает правовое противодействие антиконституционному намерению закрыть городские и сельские храмы от прихожан до 30 апреля. Органами будет осуществляться контроль непосещения церквей верующими с регулярным патрулированием подходов к ним наружными отрядами. Епархиальное управление просит прихожан Сыктывкарской епархии сообщать обо всех случаях задержания или наложения штрафа за посещение храмов епархии. Юридический отдел будет внимательно рассматривать все ваши обращения"- написал епископ на своей странице "ВКонтакте".

В субботу врио главы Коми Владимир Уйба призвал провести Вербное воскресенье дома. "Поздравляя с праздником Вербного воскресенья, хочу сказать, что режим самоизоляции не отменен, он действует, прошу завтрашний день провести дома, помолиться и посмотреть трансляцию по любому телеканалу, по возможности не посещать храмы, потому что это контакты и возможность заражения", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям.

В то же время мэр Ухты Магомед Османов в минувшую пятницу сообщал, что мэрия не будет закрывать кладбища на время православных праздников. Наоборот, ухтинская администрация договорилась с автоперевозчиками о выделении дополнительных специальных автобусов для доставки верующих только на кладбища и обратно. В автобусы будут пускать ограниченное число людей, чтобы избежать давки и скученности. В Ухте коронавирус выявлен у одного человека, еще у семи инфицирование под подозрением.

В пятерке "лидеров"

Коми входит в пятерку регионов, где больше всего зараженных на 100 тыс. населения - 208 человек, еще у 333 граждан инфекция под подозрением. Большой очаг инфекции первоначально был зафиксирован в Эжвинской больнице Сыктывкара. Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог стать врач, чьи дети или он сам в феврале побывали за границей.

Второй очаг сформировался в Коми республиканской клинической больнице, среди заболевших есть медработники. Как пояснял врио главы республики, из-за того что не было масштабного тестирования, а результаты проводимых исследований были сильно отсрочены, инфекция стала распространяться по другим медучреждениям, городам и районам. Для оказания помощи реанимационным больным в Коми прибыли три бригады реаниматологов - пять специалистов высокого класса из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Архангельска.

Глава региона Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку, президент России Владимир Путин ее принял, назначив врио главы республики Владимира Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.