В Минздраве США полагают, что смертность из-за коронавируса в стране почти достигла пика

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Темпы роста числа умерших из-за заражения новым коронавирусом в США приблизились к пиковым значениям. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN глава Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США Стивен Хан.

"Модели свидетельствуют о том, что мы очень близки к пиковому показателю. Так что, я думаю, эта информация соответствует действительности", - сказал он.

"Мы видим свет в конце тоннеля, - добавил Хан, отметив, что с этим согласны директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.

Хан выразил надежду на то, что власти США смогут приступить к снятию санитарных ограничений в стране, введенных из-за коронавируса, с 1 мая. "Мы на это нацелены", - сказал он, подчеркнув, что сейчас "слишком рано", чтобы сказать, получится ли это сделать.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 530 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 20,6 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк.