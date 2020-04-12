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Пандемия коронавируса нового типа

В Нижегородской области зафиксировали четвертый случай смерти пациента с коронавирусом

У умершей 83-летней женщины были сопутствующие тяжелые заболевания

ТАСС, 12 апреля. Четвертый случай смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус, зафиксирован в Нижегородской области. У умершей женщины были сопутствующие тяжелые заболевания, об этом сообщил журналистам заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

"В регионе зафиксирован еще один летальный случай. Скончалась 83-летняя пациентка, которая имела хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, диабетическую полинейропатию, гипертоническую болезнь. Осложнение этих заболеваний было спровоцировано коронавирусной инфекцией. По данным на 12 апреля, всего в Нижегородской области зафиксировано четыре летальных случая", - уточнил он.

По данным федерального оперштаба, в Нижегородской области число пациентов с подтвержденным коронавирусом за последние сутки увеличилось со 152 до 194 человек.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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