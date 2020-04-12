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Пандемия коронавируса нового типа

За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 85 тыс.

Однако этот показатель на 4 тыс. меньше предыдущего

ЖЕНЕВА, 12 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 85 тыс., что на 4 тыс. меньше, чем за предыдущий день, но более чем на 600 больше, чем в пятницу. Число подтвержденных летальных исходов превысило 100 тыс., сообщила в воскресенье в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По состоянию на 11:00 мск 12 апреля в мире зарегистрировано 1 696 588 инфицированных и 105 952 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 85 679, а число летальных исходов - на 6 262. Больше всего заразившихся и умерших в Европе: 880 106 и 74 237 случаев соответственно. За сутки число инфицированных там выросло на 40 849, а умерших - на 3 672.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 573 940 человек, 21 531 умер. По числу заразившихся за сутки - 37 246 - этот регион уступает Европе. Умерших за последние 24 часа там тоже меньше - 2 237 .

Третью позицию по числу заражений в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 12 апреля там выявлены 120 116 инфицированных и 4 058 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы по странам, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 492 881. Далее следуют Испания (161 852), Италия (152 271), Германия (120 479), Франция (92 787), Китай (83 482), Великобритания (78 995), Иран (70 029), Турция (52 167) и Бельгия (28 018).

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