Коронавирус подтвержден у сотрудника дома-интерната для престарелых под Смоленском

ТАМБОВ, 12 апреля. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция выявлена у одного из сотрудников Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Смоленской области. Коронавирус подозревается еще у 86 человек, все подопечные учреждения изолированы, сообщил в воскресенье в своем Instagram губернатор региона Алексей Островский.

Ранее администрация города Вязьмы сообщала, что 9 апреля один из сотрудников дома-интерната сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Он был изолирован, повторный анализ подтвердил заболевание.

"На данный момент тестирование на заражение прошли 306 человек, в их числе как проживающие в доме-интернате, так и персонал. Положительный результат зафиксирован у одного человека. По предварительным данным, под подозрением на вирус [находятся] 86 человек", - сообщил губернатор.

По его словам, состояние всех граждан, находящихся под медицинским наблюдением, а также единственного инфицированного стабильное. Пациенты дома-интерната изолированы друг от друга. Во избежание распространения инфекции еду постояльцам будут готовить за пределами интерната, а ее поставка будет осуществляться в одноразовой посуде. На эти цели из бюджета области выделен дополнительно 1 млн рублей.

Кроме того, губернатор распорядился ограничить въезд в Вязьму и выезд граждан из города без регистрации по месту жительства. Исключения составляют лица, работающие в городе: врачи, сотрудники МЧС и представители других ведомств, обеспечивающих здоровье и безопасность граждан. "Вязьму нужно максимально изолировать для безопасности как самих вязьмичей, так и жителей других районов нашей области", - подчеркнул глава региона.

В настоящий момент в Смоленской области зарегистрировано 17 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, и это самый низкий показатель во всем Центральном федеральном округе.