Самолет из Бангкока с российскими туристами прилетел в Красноярск

Как сообщал ТАСС, на борту самолета находятся 212 пассажиров, в том числе грудные дети. Самолет влетел из таиландской столицы в 17:27 (13:27 мск).

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" с российскими туристами прибыл в воскресенье из Бангкока (Таиланд) в Красноярск. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Красноярска.

Представитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Наталья Краснопеева сообщила ТАСС, что пассажиры рейса, проживающие за пределами края и не имеющие условий для соблюдения условий самоизоляции в Красноярске, будут размещены в обсерваторе, созданном на базе профилактория "Лесной".

14 апреля запланированы рейсы S7 по маршрутам Бангкок - Иркутск и Бангкок - Новосибирск, 16 апреля ожидается рейс "Уральских авиалиний" по маршруту Бангкок - Иркутск (дозаправка) - Казань - Уфа. К перевозке допускаются только граждане РФ, которые проживают в соответствующих регионах. По состоянию на 5 апреля, согласно обновленным спискам российского посольства, порядка 6 тысяч соотечественников не могли вылететь из Таиланда на родину.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 2,5 тысячи, вылечились более 1,2 тысячи человек, умерли 38, в том числе один россиянин. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов (1,2 тыс. долларов).