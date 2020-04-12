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Пандемия коронавируса нового типа

Число умерших из-за коронавируса превысило во Франции 14 тыс.

В реанимации находятся 6 845 человек

ПАРИЖ, 12 апреля. /ТАСС/. Пандемия вызываемого коронавирусом заболевания привела во Франции к смерти более 14 тыс. человек. Об этом сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны. Согласно его данным, с 1 марта от эпидемии умерли 14 393 человека.

9 253 человека умерли в больницах, прирост смертности за сутки составил 315 человек. В домах престарелых от коронавируса умерли 5 140 человек.

В реанимации находятся 6 845 человек. Это на 35 человек меньше, чем днем ранее. Причем, как подчеркивает Минздрав Франции, число людей в реанимации снижается уже четвертый день подряд. В то же время в ведомстве отметили, что это "очень небольшое снижение".

В больницах в настоящее время находятся 31 826 человек. Таким образом число пациентов там увеличилось за 24 часа на 1 688 человек. Излечились в медицинских учреждениях Франции с начала эпидемии 27 186 человек.

В общей сложности во Франции были инфицированы новым коронавирусом 95 403 человек, сообщает министерство здравоохранения. Из этого числа 37 188 случаев приходится на дома престарелых.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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