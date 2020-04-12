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Пандемия коронавируса нового типа

Власти НАО продлили ограничения в связи с коронавирусом

Меры будут действовать до 19 апреля

ТАСС, 12 апреля. Ограничительные меры по недопущению распространения коронавируса продлены в Ненецком автономном округе до 19 апреля. Соответствующее постановление подписал врио губернатора округа Юрий Бездудный, сообщается на сайте государственных органов региона.

"До 19 апреля продлевается приостановление проведения физкультурно-спортивных, туристических, развлекательных, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в торговых центрах и иных местах массового посещения граждан. Ограничительные меры по-прежнему распространяются на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания на территории Ненецкого автономного округа. Исключение - обслуживание навынос без посещения гражданами помещений предприятий питания, а также доставка заказов", - указано в сообщении.

Также до 19 апреля приостановлена работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, за исключением общественных бань. Рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов. Ограничения касаются и стоматологических клиник, за исключением экстренной или неотложной помощи.

До 19 апреля продлено дистанционное обучение в школах. В детских садах по-прежнему будут функционировать только дежурные группы для детей, чьи родители должны работать в этот период. Сохраняется обязанность граждан соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м. Граждане старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания обязаны соблюдать режим самоизоляции. Дополнительно к действующим ограничениям вводится обязательство для граждан информировать о прибытии с территорий, где зафиксирована коронавирусная инфекция.

Администрация округа отменила также решение возобновить работу МФЦ по предварительной записи. "Ограничительные меры продлены в связи с выявлением на территории НАО случая заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 15 770 случаев заражения, выздоровел 1 291 человек, умерли 130. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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