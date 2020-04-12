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Пандемия коронавируса нового типа

Ученые отметили глубокую осведомленность Путина о ситуации с коронавирусом в России

По словам вирусологов, президент России "очень глубоко погружен в тему"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин глубоко погружен в ситуацию с распространением нового коронавируса и его диалог с учеными на эту тему был весьма конструктивным. Такое мнение высказал директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев, участвовавший в совещании с главой государства 7 апреля.

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"Мы говорили с ним на одном языке. То есть президент настолько глубоко погружен в тему, настолько понимает, что происходит. Он не от нас услышал, он очень глубоко погружен в тему <...> и у нас шел такой очень интересный конструктивный разговор. Он хотел сверить часы, и для нас это было очень важно, такое прямое общение", - сказал Кутырев в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

На гендиректора научного центра "Вектор" Рината Максютова также произвело большое впечатление совещание с президентом. "Встреча меня сильно впечатлила. Была предоставлена уникальная возможность лично доложить, как говорится, прямо с передовой, с нашего вирусологического центра", - отметил ученый.

"В ходе совещания были рассмотрены варианты сокращения сроков внедрения наших вакцин. Был рассмотрен мировой опыт по сокращению сроков проведения доклинических и клинических исследований и было незамедлительное обращение к министерству здравоохранения о необходимости проработки данного вопроса", - рассказал Максютов.

7 апреля Путин провел совещание с учеными и экспертами по вопросу развития ситуации с коронавирусной инфекцией, а также перспективам создания вакцины и препаратов для лечения коронавируса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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