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Минобороны опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождению Вены

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минобороны России продолжает публиковать рассекреченные архивные документы об освобождении крупнейших городов Европы от немецко-фашистской оккупации. К 75-летию освобождения Вены в новом мультимедийном разделе "Венский вальс Победы" на сайте ведомства представлены уникальные материалы о битве за австрийскую столицу.

13 апреля 1945 года Красная Армия в ходе Венской наступательной операции, которая проводилась с 16 марта по 15 апреля, окончательно выбила силы вермахта из города. Приказом председателя Государственного комитета обороны СССР Иосифа Сталина соединения и части, наиболее отличившееся в боях за город, были представлены к присвоению наименования "Венских" и к награждению орденами. В Москве вечером 13 апреля 1945 года в честь освобождения австрийской столицы был дан артиллерийский салют.

"Публикация рассекреченных документов об освобождении города Вены от немецко-фашистских захватчиков из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн", - подчеркнули в военном ведомстве.

Из материалов архива посетители раздела узнают, что советским войскам противостояли лучшие силы противника, в том числе танковые дивизии войск СС, офицеры венских военных училищ и команды моряков. Также враг мобилизовал городскую полицию, подразделения и полувоенные части Венского гарнизона, в отряды фольксштурма угрозами согнал гражданское население. Из Чехии и Германии перебрасывалось подкрепление.

Ранее неизвестные боевые донесения и сводки с фронтов, отчеты и схемы действий войск, наградные листы, воспоминания и фотографии дают представление об ожесточенном характере боев. Среди документов также имеется план оборонительных рубежей вермахта в окрестностях Вены и схема наступления на город, из которых следует, что помимо линий обороны, на пути советских войск было множество водных преград. Тем не менее, Красная Армия продвигалась стремительно.

"Темп продвижения наших войск в течение восьми дней наступления до выхода на ближайшие подступы к Вене в среднем равнялся 20 км и колебался в пределах от 15 до 26 км. Снижение темпа до 15 км происходило лишь на рубежах, на которых приходилось с боем форсировать многочисленные речки", - отмечается в журнале боевых действий 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта.

Бои в городе

Прорвав оборону противника, 5 апреля советские войска вышли к северным окраинам Вены.

Начались бои в городской застройке - штурмовые группы Красной Армии выбивали противника из каждого дома. "Противник воздвиг на улицах баррикады, произвел их минирование. Здания, особенно на перекрестках улиц, использовались как огневые точки, автоматчики и пулеметчики вели огонь из хороших и незаметных укрытий. Широкое применение нашли арторудия всех калибров", - докладывается в журнале боевых действий.

10 апреля части 4-й гвардейской армии овладели центральными кварталами города и отбросили врага за Дунайский канал. После шести дней боев 13 апреля силы 2-го и 3-го Украинских фронтов завершили разгром Венского гарнизона и полностью овладели городом. "Войска армии, сбивая противника, заняли в восточной части Вены 137 кварталов, мост через Дунай, северный и северо-западный вокзалы. К 14:00 противник был полностью выбит из города и боевые действия на его территории были закончены", - следует из журнала боевых действий.

Только за последний день боев Красная Армия уничтожила до 400 и взяла в плен 570 солдат и офицеров противника. Советские войска захватили 14 танков, 58 орудий, 52 пулемета, 820 винтовок, 116 мотоциклов, 347 автомашин, 19 паровозов, 1211 вагонов, а также завод и 14 складов с различными грузами.

"В ходе боев за подступы к Вене и за город Вену с 16 марта по 13 апреля войска фронта разгромили 11 танковых дивизий немцев, в том числе 6-ю танковую армию СС, взяли в плен более 130 тыс. солдат и офицеров противника, уничтожили и захватили 1345 танков и самоходных орудий, 2250 полевых орудий и много другого военного имущества", - следует из журнала боевых действий 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта.

Гуманитарное значение Венской операции

Местные жители положительно восприняли приход Красной Армии. Согласно постановлению Государственного комитета обороны от 23 мая 1945 года о снабжении Вены продовольствием, местным властям были переданы сотни тонн зерна, мясопродуктов, сахара, соли и других продуктов. Жители Вены свидетельствовали, что у них "исчез страх голода, а великодушие советского народа превзошло всякие ожидания".

"Огромная помощь продовольствием, оказанная советским правительством Вене, вызовет у англичан растерянность, Эта поддержка усилит расположение населения Вены к Красной Армии и советскому правительству", - приводятся слова государственного канцлера Карла Реннера в донесении о настроениях населения Вены.

Освобождение военнопленных

В ходе Венской наступательной операции советские войска 4 апреля освободили лагерь военнопленных в селе Кайзерштайнбрух, где содержались узники разных национальностей. "К моменту прихода Красной Армии в лагере находилось свыше 4000 военнопленных, в том числе свыше 1000 русских", - говорится в рассекреченной исторической справке о лагере.

"4 апреля в 10 часов пришли наши освободители. Трудно описать наше счастье и ликование при виде советских войск. Красная Армия спасла нам жизнь!" - следует из показаний военнопленного серба Панин Жарко.

Из-за недоедания и болезней смертность в лагере была исключительна высока. Всего в лагере умерло около 13 тыс. советских военнопленных. "Больные, не проходя должного лечения, вынужденные ежедневно ходить по 10-15 км на тяжелую работу, были обречены на верную гибель", - говорится в докладе военврачей 3-го ранга Соловьева и Вяцких, плененных в 1941 году под Вязьмой и находившихся в лагере до его освобождения.

Документ также содержит свидетельства военнопленных о работе вербовщиков-власовцев, которые пытались силой загнать пленных в созданную гитлеровцами так называемую "Русскую освободительную армию".

"Власовцы не брезговали никакими средствами, чтобы заманить русских пленных в РОА. Однажды в течение 17 дней нас морили голодом. Потом явился какой-то майор из РОА в немецкой форме и заявил: "Тот, кто хочет наедаться досыта, пусть записывается в Русскую освободительную армию", - говорится в справке.

Освободители-герои

Рассекреченные документы также сохранили свидетельства множества случаев проявления героизма красноармейцами. Так в наградном листе гвардии сержанта Андрея Кульнева говорится о разминировании моста через Дунай в ночь с 12 на 13 апреля 1945 года. Группе бойцов из четырех человек под командованием Кульнева была поставлена задача под покровом ночи пробраться через позиции врага и перерезать провода к взрывчатке под мостом через Дунай. За этот подвиг Кульнев удостоен звания Героя Советского Союза

"Гвардии старший сержант Кульнев, презирая смерть, точно выполнил приказ командования. С группой в составе гвардии старшины Минина, гвардии красноармейцев Борисова и Маскальчука прорвались через вражескую оборону, по фермам моста добрались до его середины и перерезали провода заминированного объекта, а взрывчатые вещества сбросили в воду. Мост был сохранен", - сказано в документе.

Не менее героическим является подвиг гвардии младшего сержанта Алексея Пономарева. 28 марта при форсировании реки Нитра 10-я гвардейский казачий кавалерийский полк вел тяжелый бой. На противоположном берегу реки укрепились гитлеровцы. Пономарев был послан разведать обороны и силы противника. В ходе выполнения задачи он был обнаружен противником и вступил с ним в неравный бой.

"Трех фашистов тов. Пономарев уничтожил, но сам был тяжело ранен. Гитлеровцы набросили тов. Пономареву на шею веревку и поволокли в траншею. Они резали его ножами, кололи штыками, били тупым железом, добиваясь получить сведения о наших частях. Мужественный гвардеец-герой младший сержант Пономарев не проронил ни одного слова", - свидетельствует политдонесение о хоже Венской операции.

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