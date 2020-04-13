Вывозной рейс из Денпасара в Москву состоится 16 апреля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс для россиян из Денпасара (Индонезия, Бали) состоится 16 апреля, следует из сообщения, размещенного в телеграм-канале, созданном Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
"Вылет рейса Денпасар - Москва состоится 16 апреля в 20:10 (местное время). Рейс номер SDM6296, - говорится в сообщении. - Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе "Аэрофлота", и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе".
Отмечается, что зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте госуслуг. "Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться по принципу живой очереди. После заполнения рейса будет сформирован список ожидания", - добавили в Минкомсвязи.
В настоящее время для вылета из-за рубежа в Россию необходимо заполнить анкету на сайте госуслуг, оператором которого является Минкомсвязь РФ. Согласно заполненным заявлениям, рабочая группа Росавиации (при участии представителей Минкомсвязи и МИДа) формирует график вывоза россиян. Он утверждается оперативным штабом правительства РФ. Ранее график был сформирован и утвержден до 13 апреля, предварительно подготовлено расписание вывозных рейсов до 16 апреля.
В ближайшее время планируется вернуть на родину около 5 тысяч россиян, в том числе из Амстердама, Денпасара, Мадрида, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Нью-Йорка и Рима в Москву (рейс из Мадрида сделает промежуточную посадку в Санкт-Петербурге).