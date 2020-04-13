Вывозной рейс из Денпасара в Москву состоится 16 апреля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс для россиян из Денпасара (Индонезия, Бали) состоится 16 апреля, следует из сообщения, размещенного в телеграм-канале, созданном Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.

"Вылет рейса Денпасар - Москва состоится 16 апреля в 20:10 (местное время). Рейс номер SDM6296, - говорится в сообщении. - Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе "Аэрофлота", и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе".