Число случаев заражения коронавирусом в регионах ДФО выросло до 184

Так, в стационаре в Бурятии продолжают лечение 68 человек, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства. Ранее здесь вылечились 17 человек, еще один пациент умер. "У семи граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы были направлены в Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в городе Иркутске", - уточнили в пресс-службе. На Сахалине число заболевших остается стабильным, здесь на лечении находятся семь человек, все чувствуют себя хорошо, сообщили в правительстве региона.

ТАСС, 13 апреля. Число заразившихся коронавирусом в регионах Дальневосточного федерального округа выросло до 184. Наибольшее число заболевших в Бурятии, где на лечении находятся 68 человек, Хабаровском крае, где сейчас болеет 31 человек, и на Камчатке, где от коронавируса лечится 21 пациент, сообщили в понедельник власти и Минздравы регионов.

Один новый случай коронавируса зафиксирован в Якутии, теперь здесь от него лечатся 10 человек. Состояние больных оценивается как стабильное, сообщил на брифинге в понедельник глава Якутии Айсен Николаев, по словам которого у некоторых больных есть "определенные осложнения, но они не критичны". Глава региона подписал документ о введении режима карантина для поселка Ленинский, расположенного вблизи Алдана, где карантин был введен ранее. На Камчатке официально зарегистрирован 21 заразившийся коронавирусной инфекцией, состояние 10 из них оценивается как средней степени тяжести.

По данным управления по внутренней политике правительства Еврейской автономной области, здесь под медицинским наблюдением находятся более 240 человек. У восьми пациентов подтвержден коронавирус, двое из них находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. В Амурской области коронавирус подтвержден у пяти пациентов, сообщила пресс-служба правительства региона, еще один человек ранее выздоровел и был выписан из больницы. "Трое будут выписаны на этой неделе, они сейчас проходят необходимое лабораторное тестирование, состояние у них хорошее", - сообщила пресс-служба правительства Приамурья.

В Забайкалье, по последним данным, коронавирус подтвержден у 14 человек, сообщили в региональном оперативном штабе, в частности, один из заболевших приехал из Армении, еще один - из Португалии. Минздрав Хабаровского края в понедельник сообщил, что в регионе выявлено 11 новых случаев коронавируса, и теперь на лечении находится 31 человек. По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Приморье на утро 13 апреля на лечении находятся 20 человек с этим диагнозом, среди них два ребенка.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились более 1,7 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 15 770 случаев заражения, выздоровел 1 291 человек, умерли 130. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.