Авиация за сутки сбросила почти 400 тонн воды на очаги пожара у Чернобыльской АЭС

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Украинские пожарные, несмотря на использование авиации, которая за минувший день сбросила почти 400 тонн воды, уже десятые сутки не могут справиться с распространением низового лесного пожара в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС. Об этом в понедельник сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 07:00 13 апреля в зоне отчуждения и безусловного отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении. К тушению привлечено 366 человек и 88 единиц техники, "в том числе три самолета Ан-32П и три вертолета, которыми 12 апреля сброшено 370 тонн воды".

Радиационная обстановка в Киеве и Киевской области, по данным спасателей, "стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышает допустимых значений".

Возгорание в зоне отчуждение Чернобыльской АЭС произошло 4 апреля. На большей части охваченной пожаром территории горит трава. Полиция установила личность возможного виновника пожаров, им оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области. В пятницу пресс-служба полиция Киевской области сообщила, что в отношении задержанного открыто уголовное дело, идет следствие.