В Приамурье на средства президентского гранта обустроят приют для бездомных

ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля. /ТАСС/. Приют для бездомных обустроят общественники в Амурской области на средства президентского гранта - почти 500 тыс. рублей. Жители региона, попавшие в трудную жизненную ситуация смогут получить в центре крышу над головой, помощь по восстановлению документов и пятиразовое питание, сообщил ТАСС руководитель общественной организации "Покровъ" Виталий Михайлов.

Победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов стали 2017 некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности 4,1 млрд рублей.

"Пока мы не можем размещать людей в приюте, потому что поставщики оборудования, в частности, коек, на которых будут спать бездомные, закрылись на карантин из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции. Как только спальные места будут обустроены, мы начнем размещать бездомных. Жить в приюте смогут 14 человек, еще 32 получат помощь по восстановлению документов, ресоциализации и возможность привести свой внешний вид и здоровье в порядок", - разъяснил Михайлов.

Руководитель общественной организации "Покровъ" добавил, что за помощью уже обратились 17 человек, 10 из которых получили помощь. "Проблемы у всех разные - кто-то потерял документы, кому-то необходима помощь в лечении алкоголизма, кто-то имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в медицинском уходе", - разъяснил Михайлов. Он отметил, что приют будет работать и после окончания действия гранта.

Согласно федеральному закону "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", "Покровъ" будет получать субсидию, покрывающую часть расходов на питание граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках проекта общественники разработали программу ресоциализации для бездомных: сделали анкету-опросник для бездомных Благовещенска, а также разработали маршрутную карту мест и пунктов помощи для амурчан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. "Сейчас у нас нет понимания, сколько в Благовещенске бездомных, при помощи такого исследования мы приблизимся к пониманию численности и структуры взаимодействия людей, оставшихся без крова над головой", - сообщил Михайлов.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.