Два вывозных рейса из Турции в Россию состоятся на этой неделе

АНКАРА, 13 апреля. /ТАСС/. Вывозные рейсы для россиян из Турции состоятся на этой неделе из Антальи и Стамбула. Об этом сообщило в понедельник посольство РФ в Турции.

"Согласно информации на портале стопкоронавирус.рф, запланированы следующие "вывозные рейсы": 14 апреля в 18:10 (совпадает с московским - прим. ТАСС) Анталья - Москва, 16 апреля в 16:00 (совпадает с московским - прим. ТАСС) Стамбул - Москва", - говорится в распространенном сообщении российской дипмисии.

Ранее ожидалось, что рейс авиакомпании "Аэрофлот" Анталья - Москва состоится 11 апреля, однако он был перенесен в связи с тем, что турецкие власти 11 апреля ввели 48-часовой комендантский час в 31 провинции страны, в том числе в Анкаре, Стамбуле и Анталье.