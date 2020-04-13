В российском посольстве в Таиланде уточнили время вылета трех вывозных рейсов из Бангкока

БАНГКОК, 13 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Таиланде уточнило время вылета трех вывозных рейсов из Бангкока, которые запланированы на 14 и 16 апреля из аэропорта Суваннапхум (Суварнабхуми). Об этом говорится в заявлении, размещенном в понедельник на сайте дипломатического представительства.

По уточненным данным, рейс Бангкок - Новосибирск, который запланирован на 14 апреля, вылетит в 11:25 по местному времени (07:25 мск). В тот же день в Иркутск в 17:00 (13:00 мск) отправится еще один самолет. Оба рейса выполняет авиакомпания S7 Airlines. Вместе с тем 16 апреля в 14:15 (10:15 мск) планируется вылет самолета "Уральских авиалиний" по маршруту Бангкок - Казань - Уфа.

На борт трех рейсов могут попасть только граждане РФ, которые проживают в данных регионах. Зарегистрироваться на рейсы необходимо было на портале госуслуг. Россияне, чьи рейсы авиакомпаний третьих стран ранее были отменены, могут купить авиабилеты на месте в день вылета.

7 апреля около тысячи граждан РФ были вывезены в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск из бангкокского аэропорта Суваннапхум после массовой отмены рейсов на родину в начале месяца. Вместе с тем посольство РФ сообщило об отмене двух рейсов авиакомпании S7 (Пхукет - Новосибирск и Бангкок - Владивосток), которые были запланированы на 7 и 8 апреля соответственно. Позднее появилась информация о рейсе Пхукет - Санкт-Петербург - Москва, который должен был состояться 9 апреля, но вылетел 10 апреля с 228 российскими туристами на борту. 11 апреля в Санкт-Петербург и Москву на три часа позже запланированного вылетел рейс "Аэрофлота" с 370 россиянами, 12 апреля "Уральские авиалинии" доставили 212 российских туристов в Красноярск.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 2,5 тыс., вылечились более 1,2 тыс. человек, умерли 40, в том числе один россиянин. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).