В Вене возложили венки к памятнику советским солдатам

ВЕНА, 13 апреля. /ТАСС/. Церемония возложения венка к памятнику советским солдатам состоялась в понедельник в честь 75-й годовщины освобождения Вены от нацистов. В условиях пандемии коронавируса памятное мероприятие на площади Шварценбергплац прошло без участия гостей, потому что массовые события запрещены в Австрии до конца июня. Память героев почтили российские дипломаты в Австрии.

Сами австрийцы не отмечают День освобождения Вены, поскольку значительная часть Австрии 13 апреля 1945 года еще была под контролем гитлеровских войск и бои продолжались. Но именно с этого дня в Австрии начали возрождаться собственные государственные и политические институты, потерявшие самостоятельность после присоединения к Германии в 1938 году.

Вена была освобождена войсками 3-го и 2-го Украинских фронтов после слома упорного сопротивления нацистских войск 13 апреля 1945 года. В результате Венской наступательной операции были разгромлены 11 танковых дивизий вермахта, взяты в плен около 130 тыс. солдат и офицеров, уничтожены и захвачены свыше 1,3 тыс. танков и самоходных орудий. Советские войска смогли выйти к южным рубежам Германии, что создало предпосылки для нанесения решающего удара на берлинском направлении.

Весной 1945 года в боях за освобождение австрийской столицы от нацизма погибли около 14 тыс. советских солдат и офицеров. Значительную часть исторических построек Вены удалось сохранить благодаря тому, что войска отвоевывали город дом за домом. До прихода советских солдат промышленные предприятия и инфраструктурные объекты в пригородах Вены подвергались периодическим бомбардировкам авиацией США, которая иногда сбрасывала бомбы и на сам город.

Австрия после войны

Австрия после аншлюса в 1938 году входила в состав нацистской Германии, и на ее территории до 1945 года действовали законы третьего рейха. Возрождение Австрии началось после ее освобождения от нацистов. 27 апреля 1945 года было создано временное правительство и обнародована декларация о восстановлении государственности. Начался процесс денацификации, страна была оккупирована войсками государств - членов антигитлеровской коалиции и разделена на четыре зоны оккупации.

Австрия обрела окончательную независимость лишь через 10 лет, когда советские, британские, американские и французские войска покинули ее территорию. Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии был подписан 15 мая 1955 года в Мраморном зале венского дворца Бельведер полномочными представителями СССР, США, Великобритании, Франции и Австрии. Он содержит обязательства четырех союзных держав уважать территориальную целостность Австрии в границах на 1 января 1938 года, запрещает присоединение Австрии к Германии, обязывает австрийское правительство не допускать деятельности фашистских организаций и обеспечить демократические свободы.

Федеральный конституционный закон о постоянном нейтралитете был принят 26 октября 1955 года с целью утвердить независимость и обеспечить неприкосновенность страны. В нем говорится, что Австрия будет сохранять и защищать свой нейтралитет с помощью всех имеющихся у нее средств, никогда не вступит ни в какие военные союзы и не допустит создания на своей территории военных баз иностранных государств.

Памятник в Вене

Монумент советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац сооружен в память о советских солдатах, погибших в ходе Венской наступательной операции. Идея создания монумента принадлежала советскому командованию. Его авторы - архитектор Савва Яковлев и скульптор Микаэл Интизарьян.

Памятник был открыт в 1945 году и представляет собой 12-метровую фигуру солдата с пистолетом-пулеметом Шпагина на груди, золотым шлемом на голове, в одной руке герой держит знамя Победы, в другой - золотой щит с гербом СССР.

Фигура солдата установлена на 20-метровом постаменте. На нем высечены приказ Сталина об освобождении Вены, текст стихотворного обращения Сергея Михалкова к воинам, второй куплет государственного гимна СССР в редакции 1943 года и цитата из речи Сталина от 9 мая 1945 года. За памятником расположена колоннада с гравировкой на русском языке: "Вечная слава героям Красной армии, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость народов Европы". По краям установлены фигуры советских солдат.