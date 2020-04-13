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Пандемия коронавируса нового типа

В России разработают систему оказания психологической помощи врачам из-за коронавируса

Главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе сообщил, что от врачей уже поступали соответствующие обращения

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Главный внештатный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального Медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Зураб Кекелидзе сообщил, что в России будет выработана система оказания необходимой психологической помощи врачам, работающим сейчас с пациентами с коронавирусом.

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"Дело в том, что у нас достаточно разветвленная психиатрическая служба по всей стране, по всем регионам и субъектам [Российской] Федерации. У нас есть и главные специалисты психиатры, я имею в виду, внештатные специалисты психиатры, которые, естественно, владеют ситуацией на местах. Будет выработана система оказания помощи нашим коллегам", - сказал он в понедельник в программе "Поздняков" на НТВ.

Кекелидзе добавил, что врачи уже обращались за психологической помощью. По его словам, в ближайшее время будут сформированы способы оказания таких консультаций специалистам, ежедневно работающим с пациентами с коронавирусом.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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