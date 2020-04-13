"Улицу Победы" в Волгограде отремонтируют досрочно

ВОЛГОГРАД, 13 апреля. /ТАСС/. Автодорогу по бульвару 30-летия Победы на западе Волгограда сдадут после ремонта в эксплуатацию по федеральной кампании "Улица Победы" на три недели раньше намеченного срока, сообщили понедельник ТАСС в горадминистрации.

Согласно графику, ремонт волгоградской "Улицы Победы" должен завершиться к 9 Мая - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Предыдущий ремонт четырехполосной дороги на бульваре 30-летия Победы, связывающую несколько микрорайонов на западе Волгограда, проходил более 10 лет назад.

"Специалисты муниципального предприятия "Северное" по федеральной кампании "Улица Победы" намерены завершить все ремонтные работы уже до конца этой недели, то есть на три недели раньше намеченного срока - 9 мая - дорога будет отремонтирована", - сказала представитель волгоградской мэрии.

Она уточнила, что в целом в 2020 году в Волгограде предстоит комплексно восстановить и построить свыше 30 дорог, это примерно на уровне прошлого года.

Росавтодор ранее сообщал, что российские регионы приступили к дорожным работам по проекту "Улица Победы", кампания приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне. Она предусматривает ремонт улиц, проспектов и площадей в 83 регионах страны. По данным ведомства, для участия в проекте заявлено более 320 объектов. В течение 2020 года их количество может увеличиться, в том числе, за счет экономии, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур в регионах.

Проект "Улица Победы" - инициатива нескольких российских регионов, которую поддержало Министерство транспорта РФ. Проект реализуется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Задачей кампании является не только приведение в нормативное состояние городских улиц, проспектов и площадей, но и повышение внимания населения к истории России, подвигу советского народа и роли каждого региона в Великой Отечественной войне.