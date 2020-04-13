Мишустин назвал борьбу с коронавирусом первостепенной задачей

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство продолжает предпринимать меры по противодействию коронавирусной инфекции, стараясь максимально быстро подготовить все нормативные акты, чтобы все заработало безотлагательно. Об этом он сообщил на заседании президиума Координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

"Распространение коронавирусной инфекции - это серьезное испытание, через которое проходит и Россия, и весь мир. Самое главное для нас сегодня - это защитить граждан страны и нашу экономику, - подчеркнул он. - Правительство продолжает принимать меры по борьбе с распространением инфекции и, конечно, те, которые поддержат людей, бизнес, целые отрасли, которые оказались под ударом". Глава правительства подчеркнул, что кабинет министров быстро подготовил все нормативные акты, "чтобы все меры поддержки заработали как можно быстрее". Мишустин напомнил, что именно об этом разговор шел на оперативном совещании с вице-премьерами, которое он провел утром 13 апреля.

По его словам, борьба с коронавирусной инфекцией - это первостепенная задача на данный момент. "Все мы делаем все возможное, чтобы сдержать распространение коронавируса. Российские врачи круглосуточно борются за жизни и здоровье заболевших, работают, не жалея себя, волонтеры сегодня помогают людям, которым трудно позаботиться о себе", - констатировал премьер, отметив также и вклад граждан, соблюдающих режим самоизоляции и все предписания органов власти.

По мнению главы кабмина, по-другому быть не должно. Он предложил участникам заседания президиума Координационного совета по противодействию распространению коронавируса обсудить прогнозы по развитию ситуации и оперативные решения, которые позволят ее разрешить.