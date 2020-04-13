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Пандемия коронавируса нового типа

Песков назвал важным опыт Москвы по борьбе с коронавирусом для других регионов

Пресс-секретарь российского президента отметил, что столица "находится на передовой", поскольку наибольшая нагрузка приходится именно на московскую систему здравоохранения

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Опыт Москвы по борьбе с пандемией коронавируса важен для других регионов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Сейчас каждый глава региона принимает самостоятельные решения (о введении тех или иных ограничительных мер в связи с пандемией - прим. ТАСС) по координации с федеральным центром. И, безусловно, опыт того, как работает Москва, важен для глав других регионов", - сказал представитель Кремля, отметив, что эта тема будет обсуждаться в понедельник на совещании у президента РФ Владимира Путина по эпидемиологической ситуации в стране.

Пресс-секретарь отметил, что российская столица "находится на передовой борьбы с коронавирусом, наибольшая нагрузка приходится на систему здравоохранения Москвы". В городе, по словам Пескова, уже создан резерв специально оборудованных койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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