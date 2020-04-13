Песков назвал важным опыт Москвы по борьбе с коронавирусом для других регионов

"Сейчас каждый глава региона принимает самостоятельные решения (о введении тех или иных ограничительных мер в связи с пандемией - прим. ТАСС) по координации с федеральным центром. И, безусловно, опыт того, как работает Москва, важен для глав других регионов", - сказал представитель Кремля, отметив, что эта тема будет обсуждаться в понедельник на совещании у президента РФ Владимира Путина по эпидемиологической ситуации в стране.

Пресс-секретарь отметил, что российская столица "находится на передовой борьбы с коронавирусом, наибольшая нагрузка приходится на систему здравоохранения Москвы". В городе, по словам Пескова, уже создан резерв специально оборудованных койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом.