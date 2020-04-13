Власти Забайкалья заявили, что у региона недостаточно средств на компенсации погорельцам

ТАСС, 13 апреля. Глава Забайкалья Александр Осипов предупредил членов регионального правительства о возможном отсутствии средств на возмещение ущерба незастрахованных погорельцев в 2020 году из-за нагрузки на бюджеты, в том числе в связи с борьбой с распространением коронавируса. Об этом он сообщил в понедельник на оперативном правительственном совещании.

В Забайкальском крае в пожароопасный сезон обычно горят большие территории. В этом году первые природные возгорания были зарегистрированы в марте. Год назад из-за пожаров, сопровождавшихся ураганным ветром, на юге и юго-востоке Забайкальского края в апреле пострадали 17 населенных пунктов, сгорели жилые дома, мосты, животноводческие стоянки, социальные объекты, травмы получили 36 человек. Ущерб составил 1 млрд рублей.

"Есть правило о том, что возмещение выплачивается только тем, кто застрахован. [Его] мы в прошлом году отдельным указом президента обошли. В этом году, если произойдут серьезные пожары, несчастные случаи, этого сделать не удастся. В этом году из-за коронавируса, из-за шока по нефтяным ценам кардинально снизились доходы бюджета - и Российской Федерации, и Забайкальского края. По всем, кто сгорит, с учетом [того], что практически никто не застрахован, не будет никаких денег", - сказал Осипов.

Губернатор поручил представителям органам власти региона напомнить о строгом соблюдении противопожарных правил жителям Забайкалья, а также довести до всех информацию о том, что "ситуация сложная". "Ввиду массовой "просадки" федерального и региональных бюджетов, кардинального снижения доходов и борьбы с коронавирусом очень высока вероятность, [что] оказание существенных возмещений вряд ли может быть", - отметил глава региона.

Сейчас на территории государственного лесного фонда Забайкальского края действует 35 лесных пожаров на площади более 9 тыс. га, в тушении пожаров принимают участие 772 человека и 130 единиц техники. По словам зампредседателя правительства региона Андрея Гурлева, часть природных пожаров возникает из-за поджогов, совершенных детьми. Уже составлено 68 протоколов на привлечение к административной ответственности взрослых, на детей материалы дел направлены в комиссии по делам несовершеннолетних.