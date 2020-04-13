Главы МЧС и Росгвардии смогут составлять протоколы за невыполнение правил поведения при ЧС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Как следует из документа, таким правом наделены главы МЧС России и Росгвардии.

"В соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ утвердить прилагаемый перечень должностных лиц органов управления и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.61 КоАП", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно перечню, к таким лицам отнесены полицейские, глава МЧС России, его первый заместитель, статс-секретарь и главный государственный инспектор по пожарному надзору, другие должностные лица МЧС, а также глава Росгвардии, его первые заместители и другие должностные лица ведомства.

3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Правила были утверждены к федеральному закону "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в которые 1 апреля были внесены изменения, обязывающих граждан "выполнять установленные в соответствии с настоящим федеральным законом правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации".

Согласно первому пункту правил, граждане и организации обязаны выполнять решения правительства РФ, правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ее возглавляет глава МЧС - прим. ТАСС), направленные на принятие дополнительных мер по защите населения и территорий от ЧС. Правила также предусматривают обязательную эвакуацию из зоны ЧС в случае такой необходимости.