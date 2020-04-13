МЧС провело дезинфекцию более 2,6 тыс. объектов транспорта и 73 медучреждений

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Специалисты МЧС РФ продезифицировали с начала апреля более 2,6 тыс. объектов транспорта, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства.

"Специалисты МЧС России продолжают работы по дезинфекции объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения. К настоящему моменту уже обработано 73 лечебных и 84 образовательных учреждения, 22 объекта социального обслуживания и более 2,6 тыс. объектов транспортной инфраструктуры", - сказали в ведомстве.

В мероприятиях задействованы крупнейшие спасательные подразделения МЧС со всей страны, а также пожарные и военнослужащие, в распоряжении которых почти 1,6 тыс. единиц техники. В частности, используются мобильные комплексы специальной обработки, которые дезинфицируют хлорсодержащими веществами.