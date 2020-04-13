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Путин предоставил переехавшим на Дальний Восток староверам отсрочку от призыва

Право на отсрочку имеют участники программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, работающих в фермерских хозяйствах на Дальнем Востоке

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении старообрядцам, переселившимся на Дальний Восток из-за рубежа, права на получение отсрочки от призыва на военную службу. Документ был опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю… предоставлять по просьбе Митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви право на получение в 2020-2025 годах отсрочки от призыва соотечественникам из числа старообрядцев, прибывшим из-за рубежа на постоянное место жительства в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - написано в нем.

Согласно указу, право на отсрочку предоставлено участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, работающих в фермерских хозяйствах на Дальнем Востоке. Указ вступает в силу с момента его подписания.

В июне 2017 года была сформирована рабочая группа по содействию добровольному переселению и адаптации в России соотечественников-старообрядцев, проживающих за рубежом. Ответственным органом по вопросам взаимодействия, адаптации и поддержки старообрядцев, переехавших в ДФО или планирующих переезд, является Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

В Приморье староверы ведут хозяйство в основном в селах Дерсу Красноармейского района и Любитовка Дальнереченского района, а также в общине под городом Свободный Амурской области. В их пользовании находится более 7 тыс. га земли. У переселенцев родилось более 30 детей, создано 10 семей.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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