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Пандемия коронавируса нового типа

В Сербии задержали директора дома престарелых за заражение 139 человек коронавирусом

Его обвиняют в неисполнении необходимых мер по предупреждению распространения инфекции

БЕЛГРАД, 13 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Сербии совместно с представителями сербской специальной службы - Агентства информационной безопасности страны - задержали директора дома престарелых в городе Ниш. Как сообщила пресс-служба МВД страны в понедельник, директор дома престарелых задержан за "тяжкое преступление против здоровья людей в связи с перенесением заразного заболевания". Его обвиняют в неисполнении необходимых мер по предупреждению распространения коронавируса, в результате чего в заразились 135 пациентов и четверо сотрудников.

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В Сербии коронавирусом инфицированы 2 684 человека, умерли 80 человек, на ИВЛ находятся 146. Сербия полностью закрыла границы, в стране действует чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить из дома.

Ранее Сербия запросила помощь в борьбе с эпидемией у Российской Федерации. 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию 87 российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. Российские специалисты начали работу в столице и ряде городов страны и провели дезинфекцию сотен тысяч квадратных метров в ведущих медицинских центрах.

Теги
СербияПандемия коронавируса нового типа
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