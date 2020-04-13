Путин обсудил с президентом Индонезии сотрудничество в борьбе с пандемией

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо эпидемическую обстановку, собеседники договорились активизировать сотрудничество по линии министерств здравоохранения в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Кремля.

"При обсуждении ситуации в связи с пандемией коронавируса подтвержден настрой на тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией. Условлено, в частности, активизировать контакты по линии министерств здравоохранения России и Индонезии", - говорится в сообщении.

Президенты также обсудили сотрудничество в других сферах, отмечает пресс-служба.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.