В России создали первую тест-систему диагностики возбудителя коронавируса у животных

"В России создана первая тест-система для диагностики возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19 у животных. Это разработка научного учреждения Россельхознадзора - Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ")", - сказала она.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Первая тест-система диагностики возбудителя коронавируса у животных создана в России на базе Россельхознадзора. Об этом журналистам сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

Мелано пояснила, что сейчас разработаны и утверждены методические рекомендации, которые позволяют проводить исследование проб биоматериалов животных на базе "ВНИИЗЖ". "В апреле ФГБУ "ВНИИЗЖ" планирует произвести наборы для диагностики COVID-19, что позволит провести порядка 10 тыс. исследований биоматериала животных на базе подведомственных Россельхознадзору ветеринарных лабораторий и референтных центров по всей стране" - сказала советник руководителя Россельхознадзора.

Аналогичная работа в ближайшее время будет организована на базе другого научного учреждения Россельхознадзора - Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ "ВГНКИ"), где также завершается разработка диагностической тест-системы.

Как пояснил журналистам заместитель директора по НИР и мониторингу ФГБУ "ВНИИЗЖ" Илья Чвала, новая методика предназначена для выявления возбудителя вируса COVID-19 у различных животных, в том числе у животных-компаньонов - собак и кошек. Новая диагностическая система основана на методе ПЦР (полимеразная цепная реакция) в реальном времени и разработана на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения животных. "У животных будут браться оральные и назальные пробы, возможно, фекальные и ректальные", - в свою очередь пояснил эксперт Россельхознадзора Никита Лебедев.

Эксперты отмечают, что науке известны другие видовые коронавирусы, которым подвержены собаки, кошки и сельскохозяйственные животные.

"Мы проверяли чувствительность новой тест-системы и проводили исследования с помощью разных возбудителей, представляющих семейство коронавирусов. Но, тест-система смогла четко определить тот образец, где содержался РНК возбудителя COVID-19", - пояснил Лебедев. Эксперты добавили, что новая коронавирусная инфекция широко распространилась среди людей и существует определенный риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми.

Риск передачи вируса

Мелано добавила, что, согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных, в настоящий момент отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собаки, кошки). Однако заражение животных данным вирусом может иметь последствия для здоровья и благополучия животных, а также для сохранения дикой природы. "В связи с этим Россельхознадзор, с целью недопущения укоренения COVID-19 в популяциях домашних восприимчивых животных, планирует силами своих подведомственных учреждений оценить степень распространения заболевания среди домашних животных-компаньонов на территории России", - сказала Мелано.

По мнению Лебедева, поголовно тестировать животных на коронавирус нет необходимости. Согласно рекомендациям МЭБ в первую очередь нужно брать пробы у животных, у которых наблюдаются клинические признаки заболевания или питомец находился в контакте с инфицированным человеком. По словам эксперта Россельхознадзора, в первую очередь наборы для диагностики животных поступят в крупные города, где растет количество инфицированных людей, а также в те субъекты, где есть международные аэропорты. С помощью новой методики будут тестировать в том числе животных-компаньонов, которые возвращаются с владельцами из-за рубежа.