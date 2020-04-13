Рада приняла закон об обработке персональных данных больных коронавирусом без их согласия

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла закон, который позволяет обрабатывать персональные данные больных коронавирусной инфекцией без их согласия, а также регламентирует порядок создания специализированных помещений для временной изоляции в период карантина. За соответствующий законопроект в понедельник проголосовали 332 депутата при 226 необходимых.

"Проект закона разработан с целью улучшения качества и доступности медицинской помощи в условиях борьбы с коронавирусной болезнью (Covid-19) на Украине, гармонизации законодательства в соответствии с потребностями осуществления противоэпидемических мер", - говорится в пояснительной записке.

Документом предусматриваются временные меры по оперативному созданию временных специализированных больниц и привлечению медицинских работников к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией (Covid-19). Закон предлагает также предоставить возможность руководителям учреждений здравоохранения привлекать к оказанию медицинской помощи преподавателей учреждений высшего (последипломного) образования, осуществляющих подготовку кадров в сфере здравоохранения, а также лиц, имеющих сертификат врача-специалиста и соответствующую врачебную категорию.

Согласно закону, изоляции в специализированных помещениях и самоизоляции на дому подлежат лица, подпадающие под критерии, определенные в решении об установлении карантина.

Кроме того, на период установления карантина и в течение 30 дней со дня его отмены разрешается обработка персональных данных без согласия лица, в том числе данных, касающихся состояния здоровья, места госпитализации или самоизоляции, фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства и работы.

В течение 30 дней после окончания карантина такие данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности - уничтожению.