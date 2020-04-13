{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Рада приняла закон об обработке персональных данных больных коронавирусом без их согласия

В течение 30 дней после окончания карантина эти данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности - уничтожению

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла закон, который позволяет обрабатывать персональные данные больных коронавирусной инфекцией без их согласия, а также регламентирует порядок создания специализированных помещений для временной изоляции в период карантина. За соответствующий законопроект в понедельник проголосовали 332 депутата при 226 необходимых.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Проект закона разработан с целью улучшения качества и доступности медицинской помощи в условиях борьбы с коронавирусной болезнью (Covid-19) на Украине, гармонизации законодательства в соответствии с потребностями осуществления противоэпидемических мер", - говорится в пояснительной записке.

Документом предусматриваются временные меры по оперативному созданию временных специализированных больниц и привлечению медицинских работников к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией (Covid-19). Закон предлагает также предоставить возможность руководителям учреждений здравоохранения привлекать к оказанию медицинской помощи преподавателей учреждений высшего (последипломного) образования, осуществляющих подготовку кадров в сфере здравоохранения, а также лиц, имеющих сертификат врача-специалиста и соответствующую врачебную категорию.

Согласно закону, изоляции в специализированных помещениях и самоизоляции на дому подлежат лица, подпадающие под критерии, определенные в решении об установлении карантина.

Кроме того, на период установления карантина и в течение 30 дней со дня его отмены разрешается обработка персональных данных без согласия лица, в том числе данных, касающихся состояния здоровья, места госпитализации или самоизоляции, фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства и работы.

В течение 30 дней после окончания карантина такие данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности - уничтожению.

Теги
УкраинаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В России более 240 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
При этом, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, все больше пациентов снимают с аппаратов искусственной вентиляции легких благодаря улучшению состояния
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС