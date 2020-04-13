В США умер заразившийся коронавирусом моряк, служивший на авианосце Theodore Roosevelt

ТАСС, 13 апреля. Моряк ВМС США, проходивший службу на авианосце Theodore Roosevelt и ранее переведенный в отделение интенсивной терапии, умер в понедельник от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление ВМС.

Reuters отмечает, что это первый моряк с Theodore Roosevelt, умерший после заражения коронавирусом.

12 апреля на сайте ВМС США сообщалось, что на корабле заразились 550 членов экипажа. Еще у 3673 тест на коронавирус показал отрицательный результат.