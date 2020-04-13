Власти Камчатского края ограничат транспортное сообщение из-за коронавируса

Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

"С 16 по 30 апреля будут прекращены регулярные межмуниципальные перевозки с отдаленными районами Камчатского края. Также по этим маршрутам будут ограничены перемещения на личном автотранспорте, исключение будет сделано лишь для тех граждан, которые имеют регистрацию на территории соответствующих населенных пунктов", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Усиленные посты ДПС на дорогах края также начнут работать с 16 апреля 2020 года. Также усиление мер коснется воздушных перевозок по внутренним маршрутам Камчатского края. "На этой неделе мы еще осуществим перевозку тех граждан, кто уже приобрел авиабилеты, после чего регулярное авиасообщение с районами также будет прекращено, - приводит пресс-служба слова врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова. - Мы организуем прием заявок на определенный период в муниципальных районах и в центральном транспортном узле. По мере формирования заявок будем организовывать специальные рейсы".

Меры в регионе предпринимаются для уменьшения риска распространения инфекции по территории края. При этом грузовое сообщение и снабжение товарами, необходимыми для нормального функционирования, будет осуществляться бесперебойно.

В Камчатском крае зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом.