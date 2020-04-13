Онлайн-показы богослужений из храмов Петербурга в апреле собрали свыше 800 тыс. просмотров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Онлайн-трансляции богослужений их храмов Санкт-Петербурга с начала апреля собрали более 800 тыс. просмотров, из них около трети пришлось на последние три дня, когда православные верующие праздновали Лазареву субботу и Вербное воскресенье. Об этом сообщила в понедельник ТАСС руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ Наталья Родоманова.

"С 1 по 5 апреля было около 400 тыс. просмотров. Потом с 6 по 9 апреля - 148 тыс., и 290 тыс. - за последние три дня. Конечно, мы понимаем, что эти цифры свидетельствуют в большей степени о количестве заходов на страницы, но в любом случае это означает определенный интерес к трансляциям", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, 14 храмов Санкт-Петербургской епархии в настоящее время самостоятельно ведут прямые трансляции богослужений в своих аккаунтах в социальных сетях. Некоторые онлайн-показы богослужений осуществляются на сайте митрополии.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил Санкт-Петербургской епархии помощь в организации онлайн-трансляций богослужений на фоне действующих в городе ограничений из-за коронавируса. В епархии тогда отметили, что "горячо приветствуют такую возможность, предложенную городом".

В понедельник было опубликовано обращение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, в котором отмечается, что в период с 14 по 19 апреля во всех приходских и монастырских храмах Санкт-Петербургской епархии богослужения будут проводиться без участия прихожан. В них могут находиться только клирики, певчие, церковные работники, волонтеры и съемочные группы, обеспечивающие трансляции. Митрополит поручил настоятелям храмов сообщить прихожанам о совершении богослужений в закрытом режиме, разместив информацию на стендах, страницах приходов в соцсетях и иными доступными средствами, а также попросил клириков и мирян отнестись к этим мерам с пониманием.