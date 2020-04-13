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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Молдавии продлили нерабочие дни еще на одну неделю из-за пандемии

Премьер страны Ион Кику сообщил, что необходимость этой меры обусловлена положительным эффектом от введения нерабочей недели

КИШИНЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Молдавии продлили нерабочие дни для работников бюджетной сферы еще на одну неделю - до 24 апреля. Об этом сообщил премьер Ион Кику после прошедшего в понедельник заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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"Мы продлеваем действующий режим. <…> После Пасхи нерабочими объявлены дни с 21 по 24 апреля", - сказал Кику и отметил, что впоследствии выходные могут быть продлены. По его словам, необходимость этой меры обусловлена положительным эффектом от введения нерабочей недели.

По данным Минздрава, из 1 712 заразившихся в Молдавии 107 человек выздоровели, 35 умерли, 471 находится в тяжелом состоянии.

В связи с пандемией коронавируса в Молдавии введено чрезвычайное положение, режим действует до 15 мая, отменены все массовые мероприятия, закрыто большинство магазинов и учреждений. Власти запретили жителям выходить без особой необходимости на улицу.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.

Теги
МолдавияКику, ИонПандемия коронавируса нового типа
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