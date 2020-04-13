{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ЮАР более 170 россиян ожидают возможности вернуться на родину

В генеральном консульстве России в Кейптауне сообщили, что диппредставительство "в круглосуточном режиме оказывает российским гражданам всестороннюю помощь"

ПРЕТОРИЯ, 13 апреля. /ТАСС/. Количество находящихся в Южно-Африканской Республике граждан РФ, выразивших в условиях пандемии коронавируса желание как можно быстрее вернуться на родину, составляет 175 человек. Об этом ТАСС сообщил в понедельник сотрудник консульского отдела посольства РФ в ЮАР.

На эту тему
Возобновление вывоза россиян из-за границы. Список рейсов

"Все они имеют жилье, официальные российские представители поддерживают с ними постоянный контакт, - подчеркнул дипломат. - Со всеми россиянами все нормально, все здоровы". Из 175 человек более 100 находятся на юго-западе страны, во втором по величине городе ЮАР Кейптауне и его окрестностях.

Сотрудник генерального консульства РФ в Кейптауне сообщил ТАСС, что диппредставительство "в круглосуточном режиме оказывает российским гражданам всестороннюю помощь".

По словам российских дипломатов, ситуация в ЮАР спокойная, в результате введения общенационального карантина и ограничений на передвижение преступность существенно сократилась. Как заявил министр по делам полиции ЮАР Беки Целе, количество убийств сократилось за время карантина в три раза, число тяжких преступлений в шесть раз. В наиболее неспокойных кварталах находится полиция и армейские части.

Стремление застрявших в ЮАР российских туристов как можно быстрее добраться до дома совершенно понятно, отметил российский дипломат. Однако в условиях, когда полностью прекращено авиасообщение ЮАР с внешним миром и перекрыты национальные границы, выехать из страны невозможно. "Власти ЮАР не препятствуют выезду граждан РФ на родину, однако просят поставить их в известность за 72 часа до прибытия самолета", - отметил представитель посольства РФ.

Общенациональный карантин был введен в ЮАР решением президента в полночь 26 марта в связи с пандемией коронавируса. Он должен был продлиться до 16 апреля. Однако 9 апреля глава государства объявил о продлении карантина еще на две недели - до конца апреля. На текущий день в стране выявлено 2 173 инфицированных, 25 человек умерли.

Теги
ЮАРРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число летальных исходов от коронавируса достигло в Италии почти 20,5 тыс.
Число заразившихся составило более 159,5 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС