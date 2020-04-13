В ЮАР более 170 россиян ожидают возможности вернуться на родину

ПРЕТОРИЯ, 13 апреля. /ТАСС/. Количество находящихся в Южно-Африканской Республике граждан РФ, выразивших в условиях пандемии коронавируса желание как можно быстрее вернуться на родину, составляет 175 человек. Об этом ТАСС сообщил в понедельник сотрудник консульского отдела посольства РФ в ЮАР.

"Все они имеют жилье, официальные российские представители поддерживают с ними постоянный контакт, - подчеркнул дипломат. - Со всеми россиянами все нормально, все здоровы". Из 175 человек более 100 находятся на юго-западе страны, во втором по величине городе ЮАР Кейптауне и его окрестностях.

Сотрудник генерального консульства РФ в Кейптауне сообщил ТАСС, что диппредставительство "в круглосуточном режиме оказывает российским гражданам всестороннюю помощь".

По словам российских дипломатов, ситуация в ЮАР спокойная, в результате введения общенационального карантина и ограничений на передвижение преступность существенно сократилась. Как заявил министр по делам полиции ЮАР Беки Целе, количество убийств сократилось за время карантина в три раза, число тяжких преступлений в шесть раз. В наиболее неспокойных кварталах находится полиция и армейские части.

Стремление застрявших в ЮАР российских туристов как можно быстрее добраться до дома совершенно понятно, отметил российский дипломат. Однако в условиях, когда полностью прекращено авиасообщение ЮАР с внешним миром и перекрыты национальные границы, выехать из страны невозможно. "Власти ЮАР не препятствуют выезду граждан РФ на родину, однако просят поставить их в известность за 72 часа до прибытия самолета", - отметил представитель посольства РФ.

Общенациональный карантин был введен в ЮАР решением президента в полночь 26 марта в связи с пандемией коронавируса. Он должен был продлиться до 16 апреля. Однако 9 апреля глава государства объявил о продлении карантина еще на две недели - до конца апреля. На текущий день в стране выявлено 2 173 инфицированных, 25 человек умерли.