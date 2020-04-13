Рейс из Мадрида со 130 россиянами прибыл в аэропорт Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Мадрида для вывоза российских туристов, которые не могли вылететь ранее из Испании из-за пандемии коронавируса и отмены регулярных и чартерных рейсов, прибыл в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Самолет совершил посадку в 17:58 мск", - сказали в пресс-службе. По данным аэропорта, россиян доставили самолетом Airbus A321. После высадки части пассажиров, самолет должен направиться в Москву.

Ранее посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин заявлял, что в Испании оставалось около тысячи россиян, которые хотели бы вернуться на родину. На этом рейсе, по данным представителя "Аэрофлота" в Испании, в Россию смогли улететь 130 человек.

Первый случай заражения в Испании был выявлен 31 января. К настоящему моменту в королевстве зафиксировано почти 170 тыс. заразившихся, 17489 человек умерли.