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Окончательное решение о параде Победы в Минске будет принято с учетом ситуации с пандемией

Вооруженные силы готовятся к параду, сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков

МИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что окончательное решение о проведении парада Победы в Минске будет принято позже с учетом эпидемиологической обстановки.

"Решение [о проведении парада], оно решение политическое. Оно будет принято в зависимости от обстановки, которая будет складываться ближе к параду", - сказал Равков в понедельник журналистам после совещания у главы государства по ситуации с коронавирусом. По его словам, которые приводит агентство БелТА, в настоящее время Вооруженные силы готовятся к параду. "Мы люди военные, парад никто не отменял. На сегодняшний день среди участников парада, который готовится, ни одного заболевшего этим вирусом нет, - сказал Равков. - Надеюсь, что подготовка пройдет без сбоев, принимаются все необходимые меры предосторожности. Они позволяют говорить о том, что мы планово подходим к проведению парада".

По словам госсекретаря, силовые структуры в полной мере выполняют задачи. "Они, конечно, не живут вне народа. Естественно, есть заболевшие. Но это мизерное количество", - сообщил Равков, отметив, что предпринятый комплекс мер позволил минимизировать заболевания среди личного состава.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 2 919, зафиксировано 29 летальных исходов. В республике карантин не введен. 11 апреля Всемирная организация здравоохранения посоветовала Белоруссии готовиться к худшим сценариям развития ситуации с распространением коронавируса, при этом рекомендовала принять дополнительные меры по физическому дистанцированию, запретив проведение массовых мероприятий.

За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.

Теги
Белоруссия
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