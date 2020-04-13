Окончательное решение о параде Победы в Минске будет принято с учетом ситуации с пандемией

МИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что окончательное решение о проведении парада Победы в Минске будет принято позже с учетом эпидемиологической обстановки.

"Решение [о проведении парада], оно решение политическое. Оно будет принято в зависимости от обстановки, которая будет складываться ближе к параду", - сказал Равков в понедельник журналистам после совещания у главы государства по ситуации с коронавирусом. По его словам, которые приводит агентство БелТА, в настоящее время Вооруженные силы готовятся к параду. "Мы люди военные, парад никто не отменял. На сегодняшний день среди участников парада, который готовится, ни одного заболевшего этим вирусом нет, - сказал Равков. - Надеюсь, что подготовка пройдет без сбоев, принимаются все необходимые меры предосторожности. Они позволяют говорить о том, что мы планово подходим к проведению парада".

По словам госсекретаря, силовые структуры в полной мере выполняют задачи. "Они, конечно, не живут вне народа. Естественно, есть заболевшие. Но это мизерное количество", - сообщил Равков, отметив, что предпринятый комплекс мер позволил минимизировать заболевания среди личного состава.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 2 919, зафиксировано 29 летальных исходов. В республике карантин не введен. 11 апреля Всемирная организация здравоохранения посоветовала Белоруссии готовиться к худшим сценариям развития ситуации с распространением коронавируса, при этом рекомендовала принять дополнительные меры по физическому дистанцированию, запретив проведение массовых мероприятий.

За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.