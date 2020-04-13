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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав Синнгапура сообщил о рекордно высоком росте числа инфицированных

За сутки в стране зарегистрировали 386 случаев заражения, что стало суточным рекордом с момента подтверждения первого случая

СИНГАПУР, 13 апреля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Сингапуре составило 386, что стало суточным рекордом с момента подтверждения первого случая в стране. Такие данные приводятся в опубликованной в понедельник ежедневной сводке Минздрава республики.

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"За сутки число инфицированных выросло на 386, общее число составляет таким образом 2 918", - указывается в сообщении. "Большинство инфицированных за сутки - трудовые мигранты из Бангладеш и Индии", - уточнили в ведомстве. Кроме того, "за сутки скончался 65-летний местный гражданин и стал девятой жертвой коронавируса", - отметили в Минздраве.

В Сингапуре с 7 апреля введен режим частичного карантина. Это подразумевает закрытие всех учреждений, которые не имеют социальной значимости и не являются основополагающими для поддержания стабильной жизнедеятельности государства. Кроме того, занятия в школах и вузах переведены на дистанционную форму. Однако запрет на перемещение по городу введен не был, хотя правительство призвало население оставаться дома и выходить только за самым необходимым.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.

Теги
СингапурПандемия коронавируса нового типа
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