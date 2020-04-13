Сервис по выдаче пропусков Минкомсвязи не заменит региональные ресурсы в трех регионах ПФО

ТАСС, 13 апреля. Власти Башкирии, Татарстана и Нижегородской области не планируют внедрять ресурс Минкомсвязи для выдачи пропусков жителям, которые соблюдают режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, рассмотреть вопрос внедрения готовы лишь в Самарской области, где апробацию системы начали пока только в одном городе, в Кинели. Об этом сообщили ТАСС в региональных органах власти.

Ранее в магазинах приложений App Store и Google Play появился сервис, разработанный Минкомсвязью, который позволяет получить гражданину QR-код в том числе для разрешения выйти из дома по личным делам во время карантина из-за коронавируса. По данным Минкомсвязи, запущенное в тестовом режиме мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус" может быть адаптировано для специфических условий организации пропускного режима в условиях введения мер самоизоляции в конкретном регионе России (за исключением Москвы).

"У нас есть свой сервис, который мы запустили самые первые в стране, нас он устраивает, нам нет необходимости использовать дополнительные сервисы. Ту площадку, которая у нас есть, мы ее периодически меняем, что-то дополняем в зависимости от запросов граждан. Есть у граждан запрос на то, чтобы увеличить количество времени, чтобы уехать на дачу, мы увеличили, видим по аналитике, что у нас люди злоупотребляют и начинают на похороны каждый день ходить, мы ограничили количество возможностей выхода на похороны. Мы свой сервис в процессе где-то дорабатываем, нас он устраивает", - сказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

По данным министерства информационных технологий Нижегородской области, в настоящее время в регионе также нет планов по замене системы контроля режима самоизоляции, введенной в регионе 2 апреля на основе сервиса "Карта жителя Нижегородской области". "За этот период система зарекомендовала себя [положительно]. По данным на 13 апреля, ей воспользовалось уже более 1,2 млн жителей региона", - отметили в пресс-службе министерства.

Аналогичного мнения придерживаются и в Башкирии, где получить пропуск нужно при выезде на личном автомобиле. "Внедрение ресурса [Минкомсвязи] или QR-кодов не планируется в связи с отсутствием в настоящее время необходимости. Пешее передвижение в период самоизоляции регламентировано специальным указом главы Республики Башкортостан. Для передвижения на автотранспорте создан сервис doroga02.ru. Он предоставляет на определенный промежуток времени возможность жителям республики официально получить разрешение на передвижение на личном автомобиле", - сообщили ТАСС в пресс-службе главы Башкирии.

В настоящий момент цифровые технологии помогают организовать контроль над тем, как жители соблюдают режим самоизоляции в связи с коронавирусом в четырех региона Поволжья: Татарстане, Башкирии, Нижегородской и Самарской областях. Здесь можно получить официальное разрешение выйти из дома, пойти на работу, посетить медицинское или образовательное учреждение, передвигаться по городу на личном транспорте при помощи регистрации на онлайн-платформах, получения QR-кодов и смс-сообщений.