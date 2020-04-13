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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в регионах ЦФО достигло 961

Заболевание за сутки выявили у 144 человек

ТАСС, 13 апреля. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в регионах Центрального федерального округа (ЦФО, за исключением Москвы и Московской области) за сутки увеличилось на 15% и приблизилось к тысяче. Заболевание COVID-19 в понедельник подтвердилось у 144 человек, общее количество случаев заражения - 961, сообщили в региональных оперативных штабах и Минздравах.

По данным на 13 апреля, в Брянской области с начала пандемии заразились 142 человек, Рязанской - 89, Ивановской - 86, в Тульской - 85, во Владимирской - 84, Тверской - 75, Липецкой - 69, Воронежской - 60, Курской - 58, Тамбовской - 48, Орловской и Калужской - по 34, Белгородской - 31, Ярославской - 27, Смоленской - 21, Костромской - 18.

Выздоровление пациентов

В Брянской области четыре человека, ранее заразившиеся коронавирусом, выздоровели и выписались в понедельник. Таким образом, семь человек в регионе вылечились от новой коронавирусной инфекции. В целом, отметили в оперштабе региона, удалось остановить быстрый рост числа инфицированных - за сутки выявлен один заболевший, общее число случаев - 142. Четыре пациента в возрасте старше 65 лет подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

В городе Гусь-Хрустальный выздоровела женщина с коронавирусом, во Владимирской области она стала первым вылеченным от COVID-19 пациентом, уточнили в оперативной штабе. По данным на 13 апреля, за сутки подтверждено еще 13 случаев, всего в регионе заразились 84 человека. По данным пресс-службы администрации Владимирской области, зарегистрировано три летальных случая.

Рост числа заболевших и стабилизация состояния

Самый большой рост числа заболевших в Тверской области - прирост за сутки более чем в два раза, всего диагноз подтвержден у 75 человек. "Рост числа выявленных случаев коронавируса связан с увеличением объемов лабораторных исследований в Тверской области, а также начавшимся обследованием медицинских работников. Кроме того, данные поступили за период, включая выходные дни", - отметили в оперативном штабе. Из заболевших 24 человека - контактировавшие с людьми, у которых ранее был подтвержден коронавирус, девять пациентов - медики, работавшие в московских клиниках.

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В Рязанской области зарегистрировано 89 человек с коронавирусом, что на 18 человек больше, чем днем ранее, сообщили в оперативной рабочей группе правительства Рязанской области. Четверо граждан выписаны, они здоровы. На утро 13 апреля в Смоленской области всего зарегистрирован 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, четыре из них за последние сутки, за все время один человек выписан по выздоровлению, один случай - с летальным исходом. В Орловской области на пять заразившихся больше, тяжелых среди них нет, уточнили в оперштабе региона. Всего в области 34 подтвержденных случая заражения.

В Тульской области общее число заразившихся достигло 85, 11 новых случаев подтверждены утром 13 апреля. "Восемь человек заразились после поездки в другой регион, еще двое взрослых и один ребенок контактировали с инфицированными жителями Тулы. Жители региона с легкой формой заболевания проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей. Заболевшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", - сообщила пресс-служба правительства региона, отметив, что за весь период 13 человек выздоровели.

В Липецкой области за сутки число заразившихся выросло на шесть человек - до 69. При этом ранее в регионе выздоровели 10 человек с коронавирусом, 59 были госпитализированы. "Состояние заболевших удовлетворительное. Все они получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России", - говорится в сообщении оперштаба Липецкой области в его канале в Telegram.

Новых случаев заражения не зарегистрировано в Белгородской (31 человек), Костромской (18 человек), Тамбовской (48 человек, в том числе двое детей) и Ярославской (27 человек) областях. "В Ярославской области среди пациентов с подтвержденным диагнозом два сотрудника управления МВД России по Ярославской области. <...> Все они госпитализированы в областную инфекционную больницу, где проходят лечение", - сообщили в пресс-службе правительства региона, уточнив, что в здании УМВД проведена дезинфекция.

Ухудшение состояние и подключение к аппаратам ИВЛ

В Ивановской области зарегистрированы 86 пациентов с коронавирусом, из них шесть человек находятся в отделении реанимации, четверо - на аппаратах ИВЛ, двое пользуются кислородной поддержкой. "Нарастание тяжести среди заболевших происходит с каждым днем. И если в начале это были формы средней степени тяжести, которые мы лечили без применения реанимационных мероприятий, то сейчас с каждым днем идет утяжеление. В настоящий момент у нас в больницах находится трое пациентов с пневмонией, у которых выявлен коронавирус", - сказал глава областного департамента здравоохранения Артур Фокин.

В Калужской области в реанимацию перевели четырех человек. "Положительных результатов по области 34, за воскресенье плюс 10 человек, причем это те результаты, биоматериалы которых были взяты 9 апреля. Предположительно, будет еще больше [заболевших]", - сказала на заседании правительства региона замминистра здравоохранения Калужской области Наталья Огородникова.

Летальные исходы

В Белгородской области умер первый пациент - мужчина в возрасте 47 лет, коронавирусная инфекция у него была подтверждена лабораторно, сообщил губернатор региона Евгений Савченко на своих страницах в соцсетях. "Он проходил лечение в областной инфекционной больнице от двустороннего воспаления легких и последние девять дней находился на аппарате ИВЛ", - написал Савченко. Всего в регионе подтвержден 31 случай. Накануне в Курской областной инфекционной больнице умерла первая пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 69-летняя пенсионерка более двух недель находилась в тяжелом состоянии.

В Воронежской области умерла 48-летняя женщина - третий летальный случай в регионе (предварительный анализ положительный). По данным оперативного штаба, она с внебольничной пневмонией была экстренно госпитализирована в инфекционное отделение Россошанской районной больницы 8 апреля, а затем перевезена в Воронеж. "Для спасения жизни пациентки использовались самые актуальные схемы лечения, искусственная вентиляция легких, кислород, но из-за агрессивного течения болезни лечение не дало положительного результата", - говорится в сообщении оперативного штаба Воронежской области. За сутки число заболевших COVID-19 выросло на 11 человек - до 60.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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